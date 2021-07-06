На Киев и область надвигается гроза

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и Киевской области. В ближайший час столицу и область накроет гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 6 июля гроза", - сообщили спасатели.
Из-за надвигающегося случая в Киеве и Киевской области объявили желтый уровень опасности.
Напомним, утром синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины.
Кроме того, в Украине идет антициклон, который принесет резкую перемену погоды.