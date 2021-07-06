UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Киев и область надвигается гроза

Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и Киевской области. В ближайший час столицу и область накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 6 июля гроза", - сообщили спасатели.

Из-за надвигающегося случая в Киеве и Киевской области объявили желтый уровень опасности.

Напомним, утром синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины.

Кроме того, в Украине идет антициклон, который принесет резкую перемену погоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в КиевегрозаШтормовое предупреждение