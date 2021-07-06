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На Київ та область насувається гроза

Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві та Київській області. У найближчу годину столицю та область накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня гроза", - повідомили рятувальники.

Через насування нагоди у Києві та Київській області оголосили жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, зранку синоптики оголосили штормове попередження у низці областей України.

Крім того, в Україні йде антициклон, який принесе різку зміну погоди.

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