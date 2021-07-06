На Київ та область насувається гроза

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві та Київській області. У найближчу годину столицю та область накриє гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня гроза", - повідомили рятувальники.
Через насування нагоди у Києві та Київській області оголосили жовтий рівень небезпечності.
Нагадаємо, зранку синоптики оголосили штормове попередження у низці областей України.
Крім того, в Україні йде антициклон, який принесе різку зміну погоди.