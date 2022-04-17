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Киев и область меняет продолжительность комендантского часа

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и Киевской области меняется продолжительность комендантского часа. С сегодняшнего дня он будет действовать с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра", - написал он.

Мэр также призвал соблюдать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается перемещаться населенным пунктом транспортом или пешком, находиться на улице и в других общественных местах. Исключение - при наличии у человека специального пропуска и удостоверения личности.

Напомним, что в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета Киевской области вводят усиленный комендантский час.

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Комендантский часКиевКиевская областьВиталий Кличко