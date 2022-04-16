UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев наращивает подготовку к обороне города, - глава военной администрации

Фото: Николай Жирнов (Укринформ)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов обратился к жителям столицы с традиционным еженедельным обращением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

Глава КГВА заверил, что столичные власти наращивают подготовку города к обороне. Параллельно в Киеве разблокируют улицы и улучшают сообщение внутри столицы.

"В связи со значительным прибытием жителей столицы, обращаемся, что город остается опасным. Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, у которых есть, где проживать за пределами города – не возвращаться", – заявил Жирнов.

Отдельно глава военной администрации обратился к водителям. Он напомнил о правилах парковки и запрете на движение полосой общественного транспорта. Также Жирнов еще раз призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия.

К слову, в Черниговской области местные власти разрешили продавать алкоголь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевВторжение России в УкраинуВойна России против Украины