Погодные условия в городе значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит и сверкает молния.

Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)

Отметим, что до этого в Киеве была адская жара, без осадков.

В Киеве также похолодало. Температура воздуха опустилась до +22.

Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)

Кроме того, в пресс-службе КГГА сообщили, что в городе до конца суток ожидаются грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Фото: в Киеве потемнело из-за резкого ухудшения погоды (РБК-Украина)

В Киеве за несколько минут ливня уже затопило улицы некоторых районов.