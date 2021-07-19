Киев накрыла гроза

В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыла мощная гроза, улицы заливает водой.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Погодные условия в городе значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит и сверкает молния.
Отметим, что до этого в Киеве была адская жара, без осадков.
В Киеве также похолодало. Температура воздуха опустилась до +22.
Кроме того, в пресс-службе КГГА сообщили, что в городе до конца суток ожидаются грозы, град, шквалы 15-20 м/с.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
В Киеве за несколько минут ливня уже затопило улицы некоторых районов.