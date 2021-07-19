Київ накрила гроза

У Києві різко погіршилась погода. Місто накрила потужна гроза, вулиці заливає водою.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Погодні умови у місті значно погіршились. Зараз у Києві гримить та блискає.
Зазначимо, що до цього у Києві була пекельна спека, без опадів.
У Києві також похолодало. Температура повітря опустилась до +22.
Крім того, у прес-службі КМДА повідомили, що у місті до кінця доби очікуються грози, град, шквали 15-20 м/с.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
В Києві за декілька хвилин зливи вже затопило вулиці деяких районів.