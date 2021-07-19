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Київ накрила гроза

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві різко погіршилась погода. Місто накрила потужна гроза, вулиці заливає водою.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Погодні умови у місті значно погіршились. Зараз у Києві гримить та блискає.

Фото: Київ накрила гроза (РБК-Україна)

Зазначимо, що до цього у Києві була пекельна спека, без опадів.

У Києві також похолодало. Температура повітря опустилась до +22.

Фото: Київ накрила гроза (РБК-Україна)

Крім того, у прес-службі КМДА повідомили, що у місті до кінця доби очікуються грози, град, шквали 15-20 м/с.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Фото: у Києві потемніло через різке погіршення погоди (РБК-Україна)

В Києві за декілька хвилин зливи вже затопило вулиці деяких районів.

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