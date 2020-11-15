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Киев накрыл туман, он продержится до завтра

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 22:09
Киев накрыл туман, он продержится до завтра
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вечером 15 ноября Киев накрыл туман, который продержится всю ночь. Кроме того, он будет удерживаться и завтра утром.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что до конца суток 15 ноября, а также ночью и утром 16 ноября в Киеве будет удерживаться густой туман. Видимость составит 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Водителям авто в условиях тумана рекомендуют:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине будут морозы до -10. Холоднее всего будет в восточных регионах, где в ночное время термометры покажут очень низкие температуры. При этом в ряде областей ожидается снег.

Также сообщалось, что до начала зимы в Украине еще ожидается потепление в ноябре. При этом без температурных скачков не обойдется.

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