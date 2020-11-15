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Київ накрив туман, він протримається до завтра

Київ, Неділя 15 листопада 2020 22:09
Київ накрив туман, він протримається до завтра
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Увечері 15 листопада Київ накрив туман, який протримається всю ніч. Крім того, він буде утримуватися і завтра вранці.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що до кінця доби 15 листопада, а також вночі та вранці 16 листопада в Києві буде утримуватися густий туман. Видимість становитиме 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).

Водіям авто в умовах туману рекомендують:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури. При цьому в ряді областей очікується сніг.

Також повідомлялося, що до початку зими в Україні очікується потепління у листопаді. При цьому без температурних стрибків не обійдеться.

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