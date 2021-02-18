Киев накрыл снегопад, осадки будут весь день

Погода в Киеве 18 февраля ухудшилась, с самого утра идет снег. Небольшие осадки прогнозируют в течение четверга.

"Небольшие осадки прогнозируют в течение четверга. КК "Киевавтодор" призывает водителей быть внимательными на дороге", - говорится в сообщении.

Сегодня работает 422 единицы спецтехники и 561 работник в составе 77 бригады с ручной уборки.

Продолжается вывоз снега с дорог, тротуаров и путепроводов столицы. За последние сутки перевезли почти 13,6 тысячи тонн снега, сообщает КК "Киевавтодор".

Отметим, утром в Киеве резко начал идти снег, по состоянию на 10:45, его интенсивность уменьшилась.

Напомним, сегодня прогнозируют на юго-западе, а также в центре Украины снег. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от -12 до +5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -16.

Ранее предупреждали, что погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - более +10.