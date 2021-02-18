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Київ накрив снігопад, опади будуть весь день

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 10:50
Київ накрив снігопад, опади будуть весь день Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода у Києві 18 лютого погіршилась, від самого ранку йде сніг. Невеликі опади прогнозують упродовж четверга.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначимо, зранку в Києві різко почав йти сніг, станом на 10:45, його інтенсивність зменшилась.

Триває вивезення снігу з доріг, тротуарів і шляхопроводів столиці. За останню добу перевезено майже 13,6 тисячі тонн снігу, повідомляє КК "Київавтодор".

Сьогодні працює 422 одиниці спецтехніки та 561 працівник у складі 77 бригад із ручного прибирання.

"Невеликі опади прогнозують упродовж четверга. КК "Київавтодор" закликає водіїв бути уважними на дорозі", - йдеться у повідомленні.

Майже 13,6 тис. тонн снігу перевезено на спеціальні майданчики за останню добу Триває вивіз снігу з доріг, тротуарів і...

Posted by Комунальна корпорація "Київавтодор" on Wednesday, February 17, 2021

Нагадаємо, сьогодні прогнозують на південному заході, а також у центрі України сніг. Температура повітря в країні вдень буде коливатись від -12 до +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -16.

Раніше попереджали, що погода різко зміниться в останній тиждень лютого. Зокрема, очікується потепління до плюсових температур, а в деяких областях - понад +10.

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