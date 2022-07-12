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Київ накрила сильна злива з градом

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 14:57
Київ накрила сильна злива з градом Фото: Київ накрила сильна злива з градом (РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 12 липня, в Києві розгулялася негода. Вулиці залило потужним дощем з градом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сильна злива почалася на правому березі столиці, при цьому на Лівому березі зберігається сонячна погода. Однак жителі Харківського району повідомляють про грім.

У Подільському районі дорогу залило водою.

Фото: Київ накрила сильна злива з градом (РБК-Україна)

Оновлений. Після 15:00 на Лівому березі столиці почалася сильна злива, проте через кілька хвилин він став вщухати.

Фото: Дарницький залізничний вокзал накрив сильний дощ (РБК-Україна)

Нагадаємо, 11 липня по всій території України очікуються дощі з грозами, місцями шквали і град. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +8.

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