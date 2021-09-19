В центре города сейчас идет сильный дождь, который сопровождается грозой.

Фото: Киев накрыл ливень (РБК-Украина)

В пресс-службе КГГА предупредили, что в ближайший час и до конца суток 19 сентября гроза (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Отметим, что сейчас в городе идет сильный дождь, гром и молния.

Кроме того, в городе затруднено движение транспорта возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", "Университет", "Площадь Льва Толстого".