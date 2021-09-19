У центрі міста зараз йде сильний дощ, який супроводжується грозою.

Фото: Київ накрила злива (РБК-Україна)

У прес-службі КМДА попередили, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 вересня гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Зазначимо, що зараз у місті йде сильний дощ, грім та блискавка.

Крім того, у місті ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", "Університет", "Площа Льва Толстого".