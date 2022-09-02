Киев снова накрыл едкий смог

По данным мониторинга Индекса качества воздуха столицы, в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах ухудшилось качество воздуха. При этом на Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".



Причиной загрязнения воздуха в Киеве пожары торфяников к северо-западу от Киева и смена ветра в сторону столицы.

В ГСЧС сообщили, что сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха.

"Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация 1 ячейки торфяного пожара.

Эта ситуация усугубляется сезонным явлением - метеорологической дымкой", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям столицы:

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, вчера в нескольких районах Киевской области произошли торфяные пожары, которые и стали причиной смога.

Спасателям накануне удалось ликвидировать четыре возгорания торфяников, однако еще два продолжали гореть.

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