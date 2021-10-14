Киев накроет смог, а показатели COVID в Украине близки к пиковым за всю пандемию: новости за 13 октября

Украина по двум показателям по COVID-19 приближается к своим пиковым значениям, в Киев идет облако черного смога, Молдова объявила режим ЧП из-за газового кризиса. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 октября - в материале РБК-Украина.

Украина уже на максимуме. Показатели COVID близки к пиковым за всю пандемию

Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и уровню госпитализации за всю пандемию. Уже пройдены пиковые значения осени 2020 года.

В Киеве COVID-больницы заполнены почти на половину. В городе ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов.

МОН рекомендует уйти на каникулы с понедельника. Но решение за школами

Министерство образования и науки Украины направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября ввиду ухудшения ситуации с COVID-19. Однако дату начала каникул школы должны определить самостоятельно.

"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними, определяются исключительно решением педагогического совета учреждения образования. А потому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям Минобразования", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Молдова объявила режим ЧП из-за газового кризиса. Готовят переговоры с Украиной

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в газовом секторе. Страна готовится к переговорам с Украиной.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить Комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать возможности. Премьер добавила, что правительство сегодня готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

Уголовная ответственность за подписку на Telegram-канал: МВД Беларуси опубликовало постановление

Белорусское МВД планирует привлекать граждан к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные в республике экстремистскими. Ранее подписка на признанные экстремистскими чаты и каналы расценивалась как административное правонарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Главного управления министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией страны. В МВД заявили, что документ позволяет им признать группы в мессенджерах и социальных сетях незарегистрированными группами граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность. Им грозит максимальное наказание до 7 лет свободы, заявили в ведомстве.

Украину накрывает ужасный смог. Такое бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки (фото)

Украину накрывает облаком черного смога, которое разрастается и уже завтра-послезавтра, 14-15 октября, может добраться до столицы. Зона грязного воздуха расширяется, о чем свидетельствуют снимки со спутника.

Об этом в Facebook написал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко. Он опубликовал два фото, на которых видно, как облако увеличилось буквально за сутки. По словам Олега Попенко, загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.

В Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходных

Погода в Украине изменится благодаря новому антициклону Oldenburgia с запада, который принесет перемены, выпихнув атмосферный фронт, принесший в страну облачность и осадки.

Какой будет синоптическая ситуация в течение выходных с 14 по 17 октября - читайте в материале Styler.