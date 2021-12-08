Киев накроет густой туман, который продержится до завтра

В среду вечером, 8 декабря, Киев накроет густой туман, который продержится всю ночь. Также он будет удерживаться до завтрашнего утра.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Киеве ожидается туман", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что видимость при тумане составит 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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