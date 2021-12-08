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Киев накроет густой туман, который продержится до завтра

Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 8 декабря, Киев накроет густой туман, который продержится всю ночь. Также он будет удерживаться до завтрашнего утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Киеве ожидается туман", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что видимость при тумане составит 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Водителям автомобилей в условиях тумана рекомендуют:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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