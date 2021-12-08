Київ накриє густий туман, який протримається до завтра

У середу ввечері, 8 грудня, Київ накриє густий туман, який протримається всю ніч. Також він буде утримуватися до завтрашнього ранку.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 грудня, вночі і вранці 9 грудня в Києві очікується туман", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Водіям автомобілів в умовах туману рекомендують: