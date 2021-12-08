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Київ накриє густий туман, який протримається до завтра

Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 8 грудня, Київ накриє густий туман, який протримається всю ніч. Також він буде утримуватися до завтрашнього ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 грудня, вночі і вранці 9 грудня в Києві очікується туман", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що видимість при тумані складе 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Водіям автомобілів в умовах туману рекомендують:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

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