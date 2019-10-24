Киев накроет густой туман

В Киеве сегодня, 24 октября, до конца суток, а также в первой половине дня пятницы, 25 октября, будет удерживаться туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, до конца суток 24 октября с содержанием ночью и в первой половине дня 25 октября в столице ожидается туман. Прогнозируется, что видимость составит 200-500 метров. Объялен I уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что ближайшие выходные будут последними теплыми днями. По ее словам, до конца недели осадки маловероятны.

Кроме того, 24 и 25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.