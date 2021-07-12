Киев накроет гроза в ближайшие часы

В Киеве сегодня будет ливень. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
В ближайшие 1-2 часа с удержанием до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый).
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.
В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.
Напомним, погода в Украине 12 июля резко ухудшится в большинстве областей.
Вместе с тем, ожидается, что погода вскоре изменится с приходом дождевого атмосферного фронта и понижением температуры местами до +25 градусов.