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Киев накроет гроза в ближайшие часы

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня будет ливень. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

В ближайшие 1-2 часа с удержанием до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый).

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

Напомним, погода в Украине 12 июля резко ухудшится в большинстве областей.

Вместе с тем, ожидается, что погода вскоре изменится с приходом дождевого атмосферного фронта и понижением температуры местами до +25 градусов.

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