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На Киев надвигается снегопад и сильные морозы

Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупредили о снегопаде в Киеве в ближайшие двое суток. Также в столице прогнозируют сильное похолодание.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Сильные осадки синоптики ожидают днем 14 января. Осадки возможны и в пятницу, 15 января. Завтра днем в столице температура снизится до -4 градусов, а в ночь на 15 января термометры покажут до -11.

Кроме того,16-18 января днем синоптики прогнозируют до -15, ночью до -20 градусов.

Напомним, сегодня в восточные, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Запорожскую область пришли снегопады. Синоптики прогнозировали до 15 сантиметров снега.

Кроме того, из-за возможного сильного похолодания в Киеве развернут пункты обогрева. В пунктах можно будет получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай, а в некоторых взять теплую одежду и обувь.

Добавим, из-за ухудшения погодных условий в Украине синоптики призвали не выходить на улицу без необходимости. Ночью местами прогнозируют до -21, а днем температура воздуха составит до -16.

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