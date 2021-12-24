На Киев надвигается снегопад. В КГГА призвали жителей не выезжать на своих автомобилях

"В Киеве ухудшаются погодные условия, синоптики прогнозируют снегопады в ближайшие дни. Напоминаю, что в городе работают пункты обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в эти морозные дни и в непогоду. Также на период ухудшения погодных условий действует ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта, что позволяет разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что к работе в усиленном режиме уже готовы дорожники. К очистке и обработке улиц готовы 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники.

"Как всегда, в период ухудшения погодных условий призываю горожан по возможности не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному. Водителям напоминаю, что припаркованные автомобили не должны мешать работе спецтехники, чтобы их не пришлось эвакуировать. И пожалуйста, будьте бдительны и осторожны на дорогах!" - подчеркнул Поворозник.