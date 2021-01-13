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На Киев надвигается сильное похолодание, по городу развернут пункты обогрева

Автор: РБК-Украина

В ближайшие дни в Киеве резко похолодает. В связи с этим местные власти развернут пункты обогрева.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На Киев сейчас надвигается резкое похолодание. Городские службы готовятся к уборке улиц, если будут снегопады, а также обустраивают пункты обогрева с учетом того, что по прогнозам температура может снизиться до -15 и -17. С 14 января в нашем городе начнут работать 32 пункта обогрева во всех районах города", - заявил Кличко.

По его словам, в этих пунктах можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай, а в некоторых взять теплую одежду и обувь.

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Фото: адреса пунктов обогрева

Напомним, синоптики призывают не выходить на улицу без необходимости, поскольку 15-16 января будет существенное снижение температуры воздуха. Ночью ожидается до -18, в северных областях местами до -21. Днем температура воздуха составит -10, местами до -16.

Ранее стало известно, что погода в Украине принесет очередной циклон и новую порцию снега в четверг, 14 января.

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