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На Киев надвигается гроза, возможен град

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 16:05
На Киев надвигается гроза, возможен град Фото: на Киев надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве и Киевской области в ближайший час ожидается дождь с грозой. Ухудшение погоды возможно до конца суток и ночью.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Внимание! Предупреждение о грозе и граде в Киеве и Киевской области. В ближайший час с удержанием до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая гроза, местами град", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине на выходных, 1-2 мая, ожидается потепление температуры воздуха. При этом на всей территории страны прогнозируют дожди с грозами.

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине на Пасху будет теплая, но в воскресенье синоптики прогнозируют грозы во многих областях страны.

Также РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре прогнозировали, что до 1 мая в стране прекратятся заморозки и придет тепло.

А мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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