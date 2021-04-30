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На Київ насувається гроза, можливий град

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 16:05
На Київ насувається гроза, можливий град Фото: на Київ насувається гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

У Києві та Київській області у найближчу годину очікується дощ з грозою. Погіршення погоди можливе до кінця доби та вночі.

Про це попереджає прес-служба ДСНС України.

"Увага! Попередження про грозу та град у Києві та Київській області. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 квітня та вночі 1 травня гроза, подекуди град", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в Україні на вихідних, 1-2 травня, очікується потепління температури повітря. При цьому на всій території країни прогнозують дощі з грозами.

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні на Великдень буде тепла, але в неділю синоптики прогнозують грози в багатьох областях країни.

Також РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі прогнозували, що до 1 травня в країні припиняться заморозки і прийде тепло.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується у західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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