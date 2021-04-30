Потепление до +24 и грозы: прогноз погоды на выходные
В Украине на выходных, 1-2 мая, ожидается потепление температуры воздуха. При этом на всей территории страны прогнозируют дожди с грозами.
Погода 1 мая
В субботу дожди и грозы ожидаются на юге и востоке, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории страны будет сухо, с переменной облачностью.
Температура воздуха на востоке, юге и в центре страны, а также на Закарпатье будет колебаться от +19 до +24 градусов, ночью +8+12. На остальной территории страны столбики термометров покажут +15+19 днем, ночью +5+10.
Погода 2 мая
На Пасху большую часть Украины накроют дожди и грозы. Сухая погода ожидается лишь в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях.
При этом теплая погода сохранится. На западе, востоке и юге страны +21+24 днем, ночью +8+12, в центре и на севере +18+21 днем, ночью +5+10.
Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине на Пасху будет теплая, но в воскресенье синоптики прогнозируют грозы во многих областях страны.
Также РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре прогнозировали, что до 1 мая в стране прекратятся заморозки и придет тепло.