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Потепление до +24 и грозы: прогноз погоды на выходные

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 12:58
Потепление до +24 и грозы: прогноз погоды на выходные Фото: во всех областях на выходных ожидаются дожди с грозами (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на выходных, 1-2 мая, ожидается потепление температуры воздуха. При этом на всей территории страны прогнозируют дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода 1 мая

В субботу дожди и грозы ожидаются на юге и востоке, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории страны будет сухо, с переменной облачностью.

Температура воздуха на востоке, юге и в центре страны, а также на Закарпатье будет колебаться от +19 до +24 градусов, ночью +8+12. На остальной территории страны столбики термометров покажут +15+19 днем, ночью +5+10.

Потепление до +24 и грозы: прогноз погоды на выходные

Погода 2 мая

На Пасху большую часть Украины накроют дожди и грозы. Сухая погода ожидается лишь в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

При этом теплая погода сохранится. На западе, востоке и юге страны +21+24 днем, ночью +8+12, в центре и на севере +18+21 днем, ночью +5+10.

Потепление до +24 и грозы: прогноз погоды на выходные

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине на Пасху будет теплая, но в воскресенье синоптики прогнозируют грозы во многих областях страны.

Также РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре прогнозировали, что до 1 мая в стране прекратятся заморозки и придет тепло.

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