На Киев надвигается гроза

Сегодня, 29 июня в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение. Непогода может продержаться до конца суток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, в городе Киев и области ближайший час и до конца суток ожидаются гроза и сильные порывы ветра. Скорость которых составит 15-18 метров в секунду.

Также в Укргидрометцентре предупредили о первом уровне опасности.

Во время сильного ветра необходимо соблюдать следующие рекомендации: