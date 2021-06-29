На Київ насувається гроза

За інформацією синоптиків, у місті Київ та області найближчу годину та до кінця доби очікуються гроза та сильні пориви вітру. Швидкість яких складе 15-18 метрів на секунду.

Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності.

Під час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій