На Київ насувається гроза

Сьогодні, 29 червня у Києві та області оголошено штормове попередження. Негода може протриматися до кінця доби.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, у місті Київ та області найближчу годину та до кінця доби очікуються гроза та сильні пориви вітру. Швидкість яких складе 15-18 метрів на секунду.
Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності.
всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
Раніше стало відомо якою буде погода у липні.
Зокрема, середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла.