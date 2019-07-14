На Киев надвигается гроза

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Непогода сохранится до конца суток, 14 июля

Погода в Киеве ухудшится в течение ближайшего часа, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, в ближайший час столицу накроет гроза, ожидается первый уровень опасности - желтый.

Отмечается, что непогода продержится в Киеве до конца текущих суток, 14 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 15-16 июля принесет дождливую погоду с грозами. Во вторник всю территорию страну накроют грозовые дожди, на востоке возможен град и шквалы. Температура днем будет колебаться от +19 до +26, ночью от +9 до +16.

В Киеве неделя также начнется с ухудшения погоды. В понедельник небольшие периодические дожди, а уже во вторник столицу накроют грозы. Днем от +21 до +23.