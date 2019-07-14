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На Київ насувається гроза

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 14:51
На Київ насувається гроза
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Негода утримається до кінця доби, 14 липня

Погода у Києві погіршиться впродовж найближчої години, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, у найближчу годину столицю накриє гроза, очікується перший рівень небезпечності - жовтий.

Зазначається, що негода утримається в Києві до кінця поточної доби, 14 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні 15-16 липня принесе дощову погоду з грозами. У вівторок всю територію країну накриють грозові дощі, на сході можливий град та шквали. Температура вдень коливатиметься від +19 до +26, вночі від +9 до +16.

У Києві тиждень також почнеться з погіршення погоди. В понеділок невеликі періодичні дощі, а вже у вівторок столицю накриють грози. Вдень від +21 до +23.

Сьогодні в Україні очікується дощова погода Синоптики попередили про дощі і грози в окремих областях України
Новини України ГідрометцентргрозаШтормове попередження
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