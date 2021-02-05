ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев в начале недели ограничит въезд грузовиков из-за непогоды

Автор: РБК-Украина

В начале следующей в неделе в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим в столице будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева", - говорится в сообщении.

При этом киевские власти просят водителей не пользоваться личным авто в снегопады.

Напомним, 8 февраля в Киеве ожидается снег, штормовой ветер и гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют прирост снега до 15-20 сантиметров.

Кроме того, синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах похолодает до -21. Однако пока неизвестно, сколько продлится похолодание.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевГидрометцентр