ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київ на початку тижня обмежить в'їзд вантажівок через негоду

Автор: РБК-Україна

На початку наступного тижня в Києві очікується погіршення погодних умов. У зв'язку з цим у столиці буде діяти тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь врахувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва", - йдеться в повідомленні.

При цьому київські власті просять водіїв не користуватися особистим авто в снігопади.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві очікується сніг, штормовий вітер та ожеледь на дорогах. Синоптики прогнозують приріст снігу до 15-20 сантиметрів.

Крім того, синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах знизиться до -21. Проте поки невідомо, скільки триватиме похолодання.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївГідрометцентр