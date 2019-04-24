Киев начал формирование электронной демократии в украинских городах, - КГГА

Сегодня в Киеве состоялась конференция "Smart Ukraine: цифровые технологии для развития городов", которая открыла серию мероприятий, посвященных формированию электронной демократии в украинских городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, цель конференции - активизировать украинские команды в развитии электронной демократии и вдохновить их на создание и запуск инновационных сервисов и онлайн инструментов. Благодаря обмену опытом, поддержке экспертов и презентации успешных кейсов инициативные участники со всей Украины смогут воплотить свои инновационные идеи, которые станут стартовой платформой для решения проблем общин. Организатор мероприятия - городская инициатива Kyiv Smart City в партнерстве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине при поддержке Киевской городской государственной администрации, Ассоциации городов Украины и Центра развития инноваций.

Сообщается, что мероприятие объединило около 200 участников со всей страны для обсуждения перспектив цифровых услуг и инструментов электронной демократии в украинских городах. Конференция выявила преимущества децентрализации и внедрения онлайн-услуг на местном уровне путем обмена навыками и привлечением международного опыта. Также были затронуты вопросы построения сети разумных городов для превращения Украины в инновационную и технологическую страну. На конференции спикеры и участники обсуждали вопросы цифровой стратегии будущего Украины в рамках глобальной диджитализации, а именно: опыт городов во внедрении инновационных цифровых сервисов и услуг. Также обсуждались вопросы концепции Smart City как инструмента внедрения горизонтальной системы управления городом и как диджитализация влияет на привлечение общественности к развитию электронной демократии.

"Киев активно использует инновации для усиления прозрачности деятельности власти и упрощения ее взаимодействия с общественностью. Например, сервисы "Открытые данные" и "Имущество" делают информацию о деятельности и ресурсах города доступной. Также КГГА широко привлекает цифровые технологии для усиления роли граждан в жизни города. Так, благодаря онлайн-петициям и Общественному бюджету каждый киевлянин имеет прямой инструмент влияния на жизнь города и может сделать его более комфортным и современным. И, конечно же, смарт-технологии помогают усовершенствовать услуги для граждан. Такие обыденные вещи, как запись в детский сад или на прием к врачу, для тысяч киевлян уже давно перешли в онлайн-плоскость. Многие из реализованных столицей проектов внедряются в Украине впервые. Все они делают Киев современным, безопасным и инновационным городом. Поэтому я надеюсь, что этот опыт будет полезен участникам Конференции из других городов", - прокомментировал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Как сообщила координатор городской инициативы Kyiv Smart City Ярослава Бойко, концепция развития Kyiv Smart City 2020 была разработана, чтобы превратить Киев в технологически развитый, социально ответственный и комфортный для жизни мегаполис.

"Сегодня умные городские решения создают новые возможности для повышения ценности города, в то же время интеграция технологий улучшает рыночные возможности для бизнеса, и улучшает уровень жизни граждан. Концепция определяет основные пути для дальнейшего инфраструктурного, технологического и социального развития города и новый вектор трансформации городского пространства, где одним из приоритетных направлений является развитие электронной демократии. Мне очень нравится быстрый темп и вектор, который выбрал Киев", - отметила она.

Инициативные команды будут работать над воплощением собственных проектов. Лучшие из них будут представлены на Kyiv Smart City Forum 2019, который состоится 1 октября. Команда, которая достигнет особого прогресса в диджитализации своего города, получит поездку в Германию, чтобы еще глубже познакомиться с международным опытом развития инноваций и технологий.