Київ почав формування електронної демократії в українських містах, - КМДА

Сьогодні в Києві відбулась конференція "Smart Ukraine: цифрові технології для розвитку міст", яка відкрила серію заходів, присвячених формуванню електронної демократії в українських містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, мета конференції - активізувати українські команди в розбудові електронної демократії та надихнути їх на створення і запуск інноваційних сервісів та онлайн інструментів. Завдяки обміну досвідом, підтримці експертів та презентаціям успішних кейсів ініціативні учасники з усієї України зможуть втілити власні інноваційні ідеї, які стануть стартовою платформою для розв’язання проблем громад. Організатор заходу - міська ініціатива Kyiv Smart City в партнерстві з представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні за підтримки Київської міської державної адміністрації, Асоціації міст України та Центру розвитку інновацій.

Повідомляється, що захід об’єднав близько 200 учасників з усієї країни для обговорення перспектив цифрових послуг та інструментів електронної демократії в українських містах. Конференція виявила переваги децентралізації та впровадження онлайн-послуг на місцевому рівні шляхом обміну навичками та залученням міжнародного досвіду. Також були порушені питання побудови мережі розумних міст для перетворення України на інноваційну та технологічну країну. На конференції спікери та учасники обговорювали питання цифрової стратегії майбутнього України в рамках глобальної діджиталізації, а саме: досвід міст у впровадженні інноваційних цифрових сервісів і послуг. Також обговорювалися питання концепції Smart City як інструменту впровадження горизонтальної системи управління містом та як діджиталізація впливає на залучення громадськості до розвитку електронної демократії.

"Київ активно використовує інновації для посилення прозорості діяльності влади та спрощення її взаємодії з громадськістю. Наприклад, сервіси "Відкриті дані" та "Майно" роблять інформацію про діяльність та ресурси міста доступною. Також КМДА широко залучає цифрові технології для посилення ролі громадян у житті міста. Так, завдяки онлайн-петиціям та Громадському бюджету кожен киянин має прямий інструмент впливу на життя міста та може зробити його більш комфортним та сучасним. І, звичайно ж, смарт-технології допомагають вдосконалити послуги для громадян. Такі буденні речі, як запис до дитячого садка або на прийом до лікаря, для тисяч киян вже давно перейшли у онлайн-площину. Багато з реалізованих столицею проектів впроваджуються в Україні вперше. Усі вони роблять Київ сучасним, безпечним та інноваційним містом. Тому я сподіваюсь, що цей досвід буде корисним учасникам Конференції з інших міст", - прокоментував директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

Як повідомила координаторка міської ініціативи Kyiv Smart City Ярослава Бойко, концепція розвитку Kyiv Smart City 2020 була розроблена, аби перетворити Київ на технологічно розвинений, соціально відповідальний та комфортний для життя мегаполіс.

"Сьогодні розумні міські рішення створюють нові можливості для підвищення цінності міста, водночас інтеграція технологій покращує ринкові можливості для бізнесу, та поліпшує рівень життя громадян. Концепція визначає основні шляхи для подальшого інфраструктурного, технологічного та соціального розвитку міста й новий вектор трансформації міського простору, де одним із пріоритетних напрямків є розвиток електронної демократії. Мені дуже подобається швидкий темп та вектор, який обрав Київ", - зазначила вона.

Ініціативні команди працюватимуть над втіленням власних проектів. Найкращі з них будуть представлені на Kyiv Smart City Forum 2019, який відбудеться 1 жовтня. Команда, яка досягне особливого прогресу в діджиталізації свого міста, отримає поїздку в Німеччину, аби ще глибше познайомитися із міжнародним досвідом розвитку інновацій та технологій.