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Київ купив 400 відеокамер для вимірювання температури та спостереження

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 09:28
Київ купив 400 відеокамер для вимірювання температури та спостереження
Фото: камери спостереження (з відкритих джерел)

Дані будуть передавати поліції

Київська міська держадміністрація (КМДА) купила 400 відеокамер так званого термального скринінгу в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал публічних закупівель Prozorro.

Відзначається, що камери будуть вимірювати температуру тіла, а також розпізнавати обличчя. Отримані дані будуть передавати поліції.

Згідно з даними Prozorro, столиця повинна отримати 400 відеокамер марки Hikvision так званого термального скринінгу. Вартість одного пристрою - 125 000 грн без податку на додану вартість (ПДВ). Загальна сума договору - понад 54 млн грн без ПДВ (майже 65 млн - з ПДВ). Камери повинні бути встановити до 25 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві бригади медиків почали тестувати жителів на дому. Вони будуть виїжджати тільки до людей з підозрою на коронавірус виключно за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта.

РБК-Україна повідомляло, що в Києві стартувало обов'язкове тестування всіх пацієнтів із запаленням легенів. Найближчим часом на коронавірус перевірять майже 400 киян.

Відзначимо, в Україні кількість випадків коронавірусу перевалила за тисячу.

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