В Киеве бригады медиков начали тестировать жителей на дому

Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

Пройти тестирование дома смогут далеко не все киевляне

В Киеве начали работать мобильные бригады врачей, которые тестируют граждан на коронавирус дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам главы КГГА Николая Поворозника, такие бригады созданы во всех районах столицы и некоторые из них уже успели совершить выезды и сделать соответствующие тесты.

При этом Поворозник отметил, что медицинские бригады будут выезжать только к людям с подозрением на коронавирус исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента.

"Это не служба такси, что по вашему требованию привезет вам на дом медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но абсолютно "рабочего" правила: заболели - оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье", - добавил он.

По состоянию на утро 3 апреля, коронавирусом в Киеве инфицировались 189 граждан. Известно о трех смертельных случаях от вируса.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве стартовало обязательное тестирование всех пациентов с воспалением легких. В ближайшее время на коронавирус проверят почти 400 киевлян.