Киев имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Киев имеет все перспективы попасть в "оранжевую" зону карантина. За вчера в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Он заявил, что решение о включении столицы в "оранжевую" зону карантина будет приниматься государственной комиссией ТЭБ и ЧС.
"Есть все перспективы для попадания города Киева в "оранжевую" зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого", - заявил Рубан.
Напомним, за вчера в Киеве подтвердили 868 новых случаев коронавируса, тогда как днем ранее было 655. По словам Рубана, это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах. При этом он добавил, что в Киеве стало больше тяжелых и средней тяжести случаев из-за позднего обращения за медицинской помощью.
Напомним, в Украине за вчера подтвердили более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
Ранее Рубан сообщал, что Киев непременно окажется в "оранжевой" зоне карантина. Однако пока в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19.