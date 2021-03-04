Киев имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Киев имеет все перспективы попасть в "оранжевую" зону карантина. За вчера в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он заявил, что решение о включении столицы в "оранжевую" зону карантина будет приниматься государственной комиссией ТЭБ и ЧС. "Есть все перспективы для попадания города Киева в "оранжевую" зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого", - заявил Рубан.