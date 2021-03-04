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Київ має всі шанси потрапити в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан

Автор: Ігор Литвиненко

Київ має всі перспективи потрапити в "помаранчеву" зону карантину. За вчора у столиці зафіксували різке зростання захворюваності COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він заявив, що рішення про включення столиці в "помаранчеву" зону карантину буде прийматися державною комісією ТЕБ та НС.

"Є всі перспективи для потрапляння міста Києва в "помаранчеву" зону. Вживаються всі необхідні заходи щодо недопущення цього", - заявив Рубан.

Нагадаємо, вчора в Києві підтвердили 868 нових випадків коронавірусу, тоді як днем раніше було 655. За словами Рубана, це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах. При цьому він додав, що у Києві стало більше тяжких та середньої тяжкості випадків через пізнє звернення за медичною допомогою.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу.

Раніше Рубан повідомляв, що Київ неодмінно виявиться в "помаранчевій" зоні карантину. Однак поки в столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19.

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