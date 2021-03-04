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Киев имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 09:35
Киев имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону карантина, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киев имеет все перспективы попасть в "оранжевую" зону карантина. За вчера в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он заявил, что решение о включении столицы в "оранжевую" зону карантина будет приниматься государственной комиссией ТЭБ и ЧС.

"Есть все перспективы для попадания города Киева в "оранжевую" зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого", - заявил Рубан.

Напомним, за вчера в Киеве подтвердили 868 новых случаев коронавируса, тогда как днем ранее было 655. По словам Рубана, это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах. При этом он добавил, что в Киеве стало больше тяжелых и средней тяжести случаев из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Напомним, в Украине за вчера подтвердили более 10 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее Рубан сообщал, что Киев непременно окажется в "оранжевой" зоне карантина. Однако пока в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19.

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