ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ має всі шанси потрапити в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 09:35
Київ має всі шанси потрапити в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Київ має всі перспективи потрапити в "помаранчеву" зону карантину. За вчора у столиці зафіксували різке зростання захворюваності COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він заявив, що рішення про включення столиці в "помаранчеву" зону карантину буде прийматися державною комісією ТЕБ та НС.

"Є всі перспективи для потрапляння міста Києва в "помаранчеву" зону. Вживаються всі необхідні заходи щодо недопущення цього", - заявив Рубан.

Нагадаємо, вчора в Києві підтвердили 868 нових випадків коронавірусу, тоді як днем раніше було 655. За словами Рубана, це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах. При цьому він додав, що у Києві стало більше тяжких та середньої тяжкості випадків через пізнє звернення за медичною допомогою.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу.

Раніше Рубан повідомляв, що Київ неодмінно виявиться в "помаранчевій" зоні карантину. Однак поки в столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ Коронавірус
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"