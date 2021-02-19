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Киев готовится к возможному наводнению после снегопадов

Автор: РБК-Украина

Столичная власть готовится к возможному наводнению, если после снегопадов в Киеве будет резкое потепление. В зоне такого подтопления могут быть объекты возле Днепра.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице быть не должно. Снег будет таять не так быстро, и вода в реках будет пребывать в рамках нормы. Возможны проблемы возле объектов возле Днепра, но их не так много. Департаменту муниципальной безопасности и главам районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения", - заявил Кличко.

В частности, местные власти должны определить объекты, которые могут пострадать. Также поручили организовать оперативные штабы и проверить наличие техники, которую можно задействовать для преодоления последствий наводнения.

Напомним, на ближайших выходных ожидается потепление. Завтра температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей Украине.

На западе 21 февраля прогнозируют солнечную погоду, днем будет от +2 до +9, а ночью от -5 до +3. В Закарпатской области днем от +7 до +9.

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Новости Украины КиевнаводнениеСнегопад
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