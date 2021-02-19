Київ готується до можливої повені після снігопадів

Столична влада готується до можливої повені, якщо після снігопадів у Києві буде різке потепління. В зоні такого підтоплення можуть бути об'єкти біля Дніпра.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Виходячи з прогнозів синоптиків, великого підтоплення в столиці бути не повинно. Сніг буде танути не так швидко, і вода в річках перебуватиме в межах норми. Можливі проблеми біля об'єктів біля Дніпра, але їх не так багато. Департаменту муніципальної безпеки і головам районів доручено підготувати всі підрозділи на випадок повені", - заявив Кличко.
Зокрема, місцева влада має визначити об'єкти, які можуть постраждати. Також доручили організувати оперативні штаби та перевірити наявність техніки, яку можна задіяти для подолання наслідків повені.
Нагадаємо, на найближчих вихідних очікується потепління. Завтра температура повітря підніметься в західних областях, а в неділю - по всій Україні.
На заході 21 лютого прогнозують сонячну погоду, вдень буде від +2 до +9, а вночі від -5 до +3. У Закарпатській області вдень від +7 до +9.