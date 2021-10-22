Киев готовится усилить карантин: будут ли вводить спецпропуска на транспорт

"У нас уже первые сутки, когда показатели заболеваемости коронавирусом отвечают "красной" зоне. Если ситуация будет развиваться по не очень оптимистичному пути - через три дня подряд отрицательных показателей госкомиссия ТЭБ и НС может перевести Киев в "красную" зону", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что сегодня состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

В частности, Кулеба сообщил, что общественный транспорт в Киеве продолжит работу в обычном режиме.

"Речь не идет о введении спецпропусков", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, столица начала подготовку к возможному локдауну для транспорта еще летом. Так, если локдаун будет введен - транспортом смогут воспользоваться лишь сотрудники критической инфраструктуры. Проезд будет по электронным спецпропускам, заявки на которые собирают еще с лета.