Київ готується посилити карантин: чи вводитимуть спецперепустки на транспорт

"У нас вже перша доба, коли показники захворюваності на коронавірус відповідають "червоній" зоні. Якщо ситуація буде розвиватися не дуже оптимістичним шляхом - через три дні поспіль негативних показників держкомісія ТЕБ та НС може перевести Київ в "червону" зону", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що сьогодні відбулось засідання міської комісії ТЕБ та НС, наразі готується протокол щодо прийнятих обмежень.

Зокрема, Кулеба повідомив, що громадський транспорт у Києві продовжить роботу в звичному режимі.

"Мова не йде про запровадження спецперепусток", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, столиця розпочала підготовку до можливого локдауну для транспорту ще влітку. Так, якщо локдаун буде введено - транспортом зможуть скористатися лише співробітники критичної інфраструктури. Проїзд буде за електронними спецперепустками, заявки на які збирають ще з літа.