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Киев готовится к действенному методу по наведению порядка с МАФами, - Трубицын

Автор: РБК-Украина

Новые правила размещения МАФов - действенный метод по наведению порядка в Киеве.

Об этом заявил председатель постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Киевсовета Владислав Трубицын.

Он напомнил, что уже не 90-е годы, когда не было порядка и контроля. Наступили новые времена - пора работать цивилизованно. Для торговли есть ТРЦ, рынки и специальные точки по продаже товаров.

"Киев - европейский город и в нем не должно быть хаотического нашествия временных сооружений. Такого нет ни в одной европейской стране", - сказал Владислав Трубицын.

Цель, заявил он, одна - сделать Киев чище, комфортнее, и чтобы МАФы были размещены законно и имели определенный архитип.

"Право на размещение МАФв будет продаваться только через систему Prozorro, обеспечивая справедливый и равный доступ всем предпринимателям", - сказал он.

Но размещение МАФов будет запрещено недалеко от станций метро, остановок общественного транспорта, школ и детсадов, в подземных переходах и возле памятников архитектуры.

Кроме того, отметил Трубицин, в столице будет урегулирован порядок размещения дебаркадеров, которые стоят на Днепре спустя рукава. Люди не могут попасть к водоемам, ведь дебаркадеры часто стоят в рекреационных зонах.

"Благодаря новым правилам, наконец, будет наведен порядок. Ничего подобного в столице не было 20 лет, а люди хотят жить комфортно", - подытожил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве коммунальщики продолжают борьбу с МАФами. Так, 27 мая сотрудники компании "Благоустройство" демонтировали киоски в знаменитом подземном переходе на Майдане Независимости.

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