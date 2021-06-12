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Київ готується до дієвого методу щодо наведення ладу з МАФами, - Трубіцин

Автор: РБК-Україна

Нові правила розміщення МАФів - дієвий метод по наведенню порядку в Києві.

Про це заявив голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Київради Владислав Трубіцин.

Він нагадав, що вже не 90-ті роки, коли не було порядку і контролю. Настали нові часи - пора працювати цивілізовано. Для торгівлі є ТРЦ, ринки і спеціальні точки з продажу товарів.

"Київ - європейське місто і в ньому не повинно бути хаотичної навали тимчасових споруд. Такого немає в жодній європейській країні", - сказав Владислав Трубіцин.

Мета, заявив він, одна - зробити Київ чистішим, комфортніше, і щоб МАФи були розміщені законно і мали певний архітип.

"Право на розміщення МАФів буде продаватися лише через систему Prozorro, забезпечуючи справедливий та рівний доступ всім підприємцям", - сказав він.

Але розміщення МАФів буде заборонено неподалік від станцій метро, ​​зупинок громадського транспорту, шкіл і дитсадків, в підземних переходах і біля пам'ятників архітектури.

Крім того, зазначив Трубицін, в столиці буде врегульовано порядок розміщення дебаркадерів, які стоять на Дніпрі абияк. Люди не можуть потрапити до водойм, адже дебаркадери часто стоять в рекреаційних зонах.

"Завдяки новим правилам, нарешті, буде наведений порядок. Нічого подібного в столиці не було 20 років, а люди хочуть жити комфортно", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві комунальники продовжують боротьбу з МАФами. Так, 27 травня співробітники компанії "Благоустрій" демонтували кіоски в знаменитому підземному переході на Майдані Незалежності.

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