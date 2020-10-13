Киев готовит все городские больницы для приема больных коронавирусом

Фото: медработники (РБК-Украина)

Киев готовит все 22 городские больницы для приема больных коронавирусом. Уже пациентов с COVID-19 принимают 17 больниц столицы.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, развернуты уже 2730 кроватей в 17 больницах. Готовятся кровати в Киевском городском центре радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и больницах №1, 12, 15 и 18.

"При этом государственные ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян больных коронавирусом, хотя имеют в общем 11 тысяч коек и квалифицированный персонал", - рассказал Кличко.

Ранее Кличко уже обращался к Кабинету министров с просьбой ввести кровати для приема больных коронавирусом в государственных больницах, которые расположены в Киеве. По его словам, в столице уже заканчиваются места в коммунальных медучреждениях из-за динамики заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в Украине в шести областях и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%.

Также РБК-Украина писало, что в стране за сутки подтвердили 5133 новых случая коронавируса. При этом в Киеве заболели 397 человек.