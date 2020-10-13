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В Украине уже в семи регионах больничные койки заполнены на более чем 70%

Украина, Вторник 13 октября 2020 10:12
В Украине уже в семи регионах больничные койки заполнены на более чем 70%
Фото: медработник (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в областях и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 62,3%.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Одесской (85,6%), Луганской (83,9%), Донецкой (83,7%), Харьковской (75%), Днепропетровской (73,3%) и Винницкой (70,8%) областях. В Киеве этот показатель составляет 70,6%.

В то же время в Украине лишь Кировоградская область является готовой к ослаблению карантина. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 172,4.

Напомним, по состоянию на 12 октября в Украине больничные кровати более чем на 70% были заполнены в пяти областях и Киеве.

Отметим, за сутки в Украине зафиксировали 5133 новых случая коронавируса. Больше всего заболеваний подтвердили в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в Украине вакцина от коронавируса может появиться через год.

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