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Киев готов к ослаблению карантина по новым показателям

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 15:44
Киев готов к ослаблению карантина по новым показателям
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

К ослаблению также готова и Черновицкая область

Если бы новые индикаторы начали работать сегодня, то Киев был бы готов к следующему этапу ослабления карантина. При этом наблюдается рост заболеваемости в Харьковской области.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Киев и Черновицкая область сейчас соответствуют новым показателям для ослабления карантина. Раньше они не могли перейти к следующему этапу ослабления из-за превышения инцидентности.

Однако, как добавил главный врач, в Харьковской области сейчас растет динамика новых случаев коронавируса в сравнении с прошлой неделей.

"Это свидетельствует о том, что в Харьковской области начался активный эпидпроцесс", - пояснил он.

Напомним, в материале РБК-Украина "Отложенный эффект: усилят ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса" речь шла о том, что в Украине ввели новые показатели для ослабления или усиления карантина в регионах.

Добавим, по сегодняшним показателям, к ослаблению карантина не готов Киев и еще 10 областей.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 800 случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевОлег ЛяшкоКоронавирус
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