Київ готовий до послаблення карантину за новими показниками

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

До послаблення також готова і Чернівецька область

Якби нові індикатори почали працювати сьогодні, то Київ був би готовий до наступного етапу послаблення карантину. При цьому спостерігається зростання захворюваності у Харківській області.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, Київ та Чернівецька область наразі відповідають новим показниками для послаблення карантину. Раніше вони не могли перейти до наступного етапу послаблення через перевищення інцидентності.

Однак, як додав головний лікар, у Харківській області зараз зростає динаміка нових випадків коронавірусу у порівнянні з минулим тижнем.

"Це свідчить про те, що в Харківській області розпочався активний епідпроцес", - пояснив він.

Нагадаємо, у матеріалі РБК-Україна "Відкладений ефект: чи посилять в Україні карантин через спалах коронавірусу" йшлося про те, що в Україні запровадили нові показники для послаблення або посилення карантину в регіонах.

Додамо, за сьогоднішніми показниками, до послаблення карантину не готовий Київ та ще 10 областей.

За минулу добу в Україні виявили понад 800 випадків коронавірусу, що є найбільшим показником від початку пандемії.

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Автор: Дмитро Левицький