ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ готовий до послаблення карантину за новими показниками

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 15:44
Київ готовий до послаблення карантину за новими показниками
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

До послаблення також готова і Чернівецька область

Якби нові індикатори почали працювати сьогодні, то Київ був би готовий до наступного етапу послаблення карантину. При цьому спостерігається зростання захворюваності у Харківській області.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, Київ та Чернівецька область наразі відповідають новим показниками для послаблення карантину. Раніше вони не могли перейти до наступного етапу послаблення через перевищення інцидентності.

Однак, як додав головний лікар, у Харківській області зараз зростає динаміка нових випадків коронавірусу у порівнянні з минулим тижнем.

"Це свідчить про те, що в Харківській області розпочався активний епідпроцес", - пояснив він.

Нагадаємо, у матеріалі РБК-Україна "Відкладений ефект: чи посилять в Україні карантин через спалах коронавірусу" йшлося про те, що в Україні запровадили нові показники для послаблення або посилення карантину в регіонах.

Додамо, за сьогоднішніми показниками, до послаблення карантину не готовий Київ та ще 10 областей.

За минулу добу в Україні виявили понад 800 випадків коронавірусу, що є найбільшим показником від початку пандемії.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївОлег ЛяшкоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся