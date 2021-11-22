UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев и другие регионы Украины накроет мокрым снегом: где ухудшится погода

Автор: Юлия Бойко

Погода в Украине завтра, 23 ноября, испортится. В западных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно опубликованному прогнозу, завтра днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В центральных областях и на востоке ожидается мокрый снег с дождем.

Фото: прогноз погоды на 23 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что с 22 по 26 ноября в Украине ожидается похолодание, а в ряде областей страны возможен мокрый снег.

Уже 23 ноября дневная температура в большинстве областей страны не превысит +2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеСнегопад